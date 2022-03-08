08 Mart 2022, Salı
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AK Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 81 şehirde ortak basın bildirisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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AK Parti’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 81 şehirde ortak basın bildirisi

Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 81 şehirde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanları tarafından ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. İstanbul Teşkilatı adına açıklamayı okuyan İlhan, AK Parti hükümetleri döneminde kadınlara sosyal hayattan iş hayatına kadar pek çok alanda sağlanan kolaylıklar ve kazandırılan hakları paylaştı.

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