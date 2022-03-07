CHP’li meclis üyesi Murat Yıldırım’dan kadın işçi kıyımı! Kadınlar gününü işsiz kutlayacaklar

Uzun süredir fabrikada çalışan kadınların işten kovulmasında, yine Nilüfer Belediyesinde CHP'li Meclis üyesi olan ve aynı zamanda fabrikanın İnsan Kaynakları müdürü de olan Tuğçe Savaş da büyük etkisi oldu. Tek suçları haklarını aramak olan kadın işçiler ve yakınları, fabrika önünde protesto eylemi başlattı. Konuyla ilgili CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz'dan yardım ve destek bekleyen kadın işçiler, Yılmaz'ın fabrikanın yanında yer almasıyla bir kez daha yıkıldı.