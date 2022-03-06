CHP’de işçi kıyımı! Zam yapıldıktan 2 hafta sonra kovulan işçiler Ankara’ya yürüyor





SADECE DİNLEDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, İşten çıkarılan Bakırköy Belediyesi işçileri adına SABAH'a konuşan Yılmaz Tanrıkulu belediye tarihinde işçi üzerinde ilk defa bu kadar baskı olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere gitmedikleri kapı kalmadığını, son olarak 1 Mart'ta Zeytinburnu'na giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söyledi. Tanrıkulu, herkesin kendilerini dinlediğini ancak çözüm üretemediğini ifade ederek yarın hak arama mücadelesi için Bakırköy'den Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi.

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