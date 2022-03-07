Türkiye’den savaşı durdurma çabası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan flaş açıklamalar

"Suriye'de yaşanan insanlık trajedisinde milyonlarca kadın ve çocuk katledilirken, kadın haklarını dillerine dolayan o büyük kuruluşların ellerini taşın altına koyduklarını görmedik. Filistin'de sokak ortasında her gün kadınlar öldürülürken 'kadınlara özgürlük' narası atanlar yine bu mazlum coğrafyalar için sessizliğe bürünmüştü. Savaşa karşı takındıkları tutumda bile ayrımcılık yapanlar, mağdurun gözünün, teninin rengine göre tavır alıyor. Yaşanan insani krize karşı gösterdikleri irade, kınamaktan öteye geçemiyor. Vicdanların çölleştiği günümüzde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye olarak yine hak, adalet ve barış odaklı bir politika benimsemiş durumdayız. Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve müzakerelerin barışla sonuçlanması için yoğun çaba veriyoruz. Kadınların, çocukların gözyaşları dinsin, aileler dağılmasın, yuvalar yıkılmasın istiyoruz. İnsanlığın öldüğü hiçbir savaşta kazanan yoktur ve asıl yaralayıcı olan kullanılan silahlar değil, anaların gözyaşıdır. Çünkü o yaşlar biliyoruz ki arşı titretir. Ateşkes çağrımızı yinelemeye, bölgemizde barış ve istikrar için çok yönlü diplomatik girişimlerimize devam edeceğiz."

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