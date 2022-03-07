Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de dünyaya çağrıda bulundu

DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Tüm ülkelere tüm Ukrayna'nın yanında olan milletlere buradan sesleniyorum. Rusya'nın hava sahasını kapatma kararı versinler.

Bomba seslerini patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması çok önemli.

Putin ve Rus tarafı barış görüşmeleri imitasyonu yapıyor aslında barış görüşmesi niyetinde değil ve bombardıman devam ediyor.