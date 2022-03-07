07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de dünyaya çağrıda bulundu

Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de dünyaya çağrıda bulundu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
ABONE OL
Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de dünyaya çağrıda bulundu

Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na konuştu. Timoşenko, "Millet olarak bir ve beraberiz, kendimizi savunacağız." dedi. "Rus tarafı insani koridorlarda bile bizim çocuklarımızı bombalamaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Timoşenko, dünyaya hava sahalarını kapatma çağrısında bulundu.

Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko savaşın 12. gününü A Haber'de değerlendirdi.

Timoşenko A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na konuştu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"MİLLET OLARAK BİR VE BERABERİZ"

Ukrayna ateşler altında. Ateşler roketler altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklar ve aileler ateşler altında. Ukraynalılar en zor dönemini yaşıyorlar şu an. Millet olarak bir ve beraberiz, elimizde yeterince güç kuvvet var kendimizi savunmamız için.

"İNSANİ KORİDORLARDA BİLE BOMBALAMA DEVAM EDİYOR"

Elimizden geldiğince çocukları tahliye ediyoruz. Rus tarafı insani koridorlarda bile bizim çocuklarımızı bombalamaya devam ediyor.

DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Tüm ülkelere tüm Ukrayna'nın yanında olan milletlere buradan sesleniyorum. Rusya'nın hava sahasını kapatma kararı versinler.

Bomba seslerini patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması çok önemli.

Putin ve Rus tarafı barış görüşmeleri imitasyonu yapıyor aslında barış görüşmesi niyetinde değil ve bombardıman devam ediyor.

Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de: Kendimizi savunacağız UKRAYNA ESKİ BAŞBAKANI YULİYA TİMOŞENKO A HABER’DE: KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ
Ateşkes başladı! İnsani koridor oluşturuluyor ATEŞKES BAŞLADI! İNSANİ KORİDOR OLUŞTURULUYOR
A Haber ekibi sıcak bölgede A HABER EKİBİ SICAK BÖLGEDE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA