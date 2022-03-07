Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de dünyaya çağrıda bulundu
Son dakika Ukrayna haberi... Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na konuştu. Timoşenko, "Millet olarak bir ve beraberiz, kendimizi savunacağız." dedi. "Rus tarafı insani koridorlarda bile bizim çocuklarımızı bombalamaya devam ediyor" ifadelerini kullanan Timoşenko, dünyaya hava sahalarını kapatma çağrısında bulundu.
Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko savaşın 12. gününü A Haber'de değerlendirdi.
Timoşenko A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'na konuştu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"MİLLET OLARAK BİR VE BERABERİZ"
Ukrayna ateşler altında. Ateşler roketler altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklar ve aileler ateşler altında. Ukraynalılar en zor dönemini yaşıyorlar şu an. Millet olarak bir ve beraberiz, elimizde yeterince güç kuvvet var kendimizi savunmamız için.
"İNSANİ KORİDORLARDA BİLE BOMBALAMA DEVAM EDİYOR"
Elimizden geldiğince çocukları tahliye ediyoruz. Rus tarafı insani koridorlarda bile bizim çocuklarımızı bombalamaya devam ediyor.
DÜNYAYA ÇAĞRIDA BULUNDU
Tüm ülkelere tüm Ukrayna'nın yanında olan milletlere buradan sesleniyorum. Rusya'nın hava sahasını kapatma kararı versinler.
Bomba seslerini patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması çok önemli.
Putin ve Rus tarafı barış görüşmeleri imitasyonu yapıyor aslında barış görüşmesi niyetinde değil ve bombardıman devam ediyor.
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