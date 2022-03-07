07 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte en çok artış yaşanan iller

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Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte en çok artış yaşanan iller

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Şubat tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı haritasını paylaştı.

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