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Türk Kızılay'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Türk Kızılay’dan Afganistan’da ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımı

Son dakika haberine göre Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığı, Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde ihtiyaç sahibi 332 aileye gıda yardımında bulundu.

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