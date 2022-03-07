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Ukrayna'dan kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı: Kahramanı tanıyın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.03.2022 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022
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Ukrayna’dan kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalandı: Kahramanı tanıyın

Rusya'nın başlattığı savaş sonrası sıkı yönetime geçen Ukrayna'da 18-60 yaş arası erkeklerin ülke sınırları dışına çıkması yasaklandı. Ancak ülkede kalmak istemeyen bir Ukraynalı kadın kılığına girerek Polonya'ya geçmeye çalıştı. Sınırda yakalanan şahsın fotoğrafları 'Kahramanı tanıyın' notuyla paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 12'nci gününde de devam ederken özellikle Kiev'de Rus ordusuna karşı bir mücadele var.

Kadınlar ve çocuklar, Ukrayna'dan komşu ülkelere sığınırken, uygulanan sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ise ülke sınırları dışına çıkması yasaklandı.

Sosyal medyada paylaşılan ve Ukrayna basını tarafından da aktarılan görüntülere göre bir şahıs, sınırı geçmek için kadın kılığına girdi.

Polonya'ya geçmeye çalıştığı belirtilen şahsın girişimi, sıkı kontroller sayesinde başarısız oldu.

Yüzünden endişeli olduğu anlaşılan söz konusu şahsın fotoğrafları, "İlginç bir mülteci sınırda yakalandı. Kahramanı tanıyın." notuyla paylaşıldı.

Öte yandan Ukraynalı vatandaşın kaçış yöntemi PKK'lı teröristlerin, Türk ordusundan kaçmak için kadın kılığına girdiği görüntüleri akıllara getirdi.

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