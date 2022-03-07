07 Mart 2022, Pazartesi
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 DHKPC mensubu yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 terör örgütü DHKPC mensubunun yakalandığını bildirdi.

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