22 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! MSB duyurdu: Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2022
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! MSB duyurdu: Yasa dışı sınırı geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı yollarla sınırı geçme teşebbüsünde bulunan 1'i DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

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