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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! Yunanistan’a kaçmaya çalışan biri terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

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