Son dakika: Yeni düzenlemeler yolda! Adalet Bakanı Bozdağ açıkladı: Kadına şiddet, sağlık personellerine saldırı, iyi hal indirimi...

Bozdağ, Tokat'ta bir kadını 23 yerinden bıçaklayan zanlının adli kontrolle serbest bırakılmasına ve Aksaray'da öğrencisini darp eden öğretmene verilen iyi hal indirimine tepki gösterdi. Bozdağ, söz konusu kararları televizyondan izlediğini ve kahrolduğunu söyledi. İyi hal uygulamasına ilişkin yeni bir düzenleme yapılacağını açıklayan Bozdağ, yeni düzenlemeyle ucu açık uygulamalara son verileceğini kaydetti. Bakan Bozdağ, kötü niyetli fiyatları artırmak isteyen ve stokçuluk yapanlara karşı da yeni bir düzenleme yapılacağını söyledi. Bozdağ, stokçuluk yapanlara karşı cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçuluk yapanlarla ilgili atılacak olan adımları hayata geçireceklerini ifade etti.