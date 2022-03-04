Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kadına şiddert suçlarına yönelik düzenlemenin detaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence veya eziyet gibi suçlar, kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır." dedi. Erdoğan, "Yeni düzenlemeyle, artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, derneğin 4. Olağan Genel Kurulu'nun Türkiye'ye, millete ve özellikle de kadınlara hayırlar getirmesini diledi. Erdoğan, kuruluşundan bugüne KADEM çatısı altında, kadınların haklarının korunması ve demokrasinin geliştirilmesi konusunda çalışan, gayret gösteren herkese teşekkür etti.
İnsanı cinsiyet dahil tüm farklılıklarının ötesinde "eşrefi mahlukat" yani yaratılmışların en şereflisi gören, üstünlüğün sadece takvada mümkün olabileceğine inanan bir medeniyetin mensupları olduklarını belirten Erdoğan, "Kadının temel hak ve özgürlükleri konusunda yaşanan sıkıntılar, tamamen zamanın ve şartların ürünü, toplumsal kabullerin eseridir. Kadını anne, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın bir yarısı, erkeği de yine baba, eş, kardeş, evlat vasıflarıyla insanın diğer yarısı görmeden bu meseleyi sağlıklı ve sürdürülebilir dengelere oturtmak hayli zordur." dedi.
Başkan Erdoğan, ilahi takdirden kaynaklanmayan her meselenin çözümünün idrak, gayret ve sabırla mümkün olduğunu aktararak şunları kaydetti:
"Bu anlayışla ülkemizdeki kadınların, dünyadaki genel yönelimlerden farklı bir seyir izleyerek bugüne gelen, şiddetten eğitim ve iş hayatındaki adaletsizliklere kadar geniş bir yelpazeye yayılan mücadelelerinde daima yanlarında olduk. Derneğimizin öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde dünyada, kimi yerlerde varlığını gördüğümüz bir sapkınlık dayatması değil, 'Kadın insan, erkek insanoğlu' irfanından neşet eden bir erdem ve onur mücadelesidir. KADEM bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların hep demokrasi, adalet, hak, sorumluluk, temsil, şiddet, mağduriyet gibi kavramlar çerçevesinde yoğunlaşmasının sebebi de işte bu yaklaşımdır. Kadınların haklarını savunmak, onları küçümseyerek, metalaştırarak meseleyi sadece birkaç başlığa indirgeyerek değil, onların insan sıfatıyla zaten sahip oldukları haklarını teslim etme anlayışıyla yapılır. Bu zaviyeden bakılmayan her meselede kadınların sorunla sıkıntıyla ayrımcılıkla adaletsizlikle karşılaşması kaçınılmazdır. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimiz günden beri, işte bunun mücadelesini verdik, veriyoruz."
KARAR MERCİLERİNDE KADINLARIMIZIN VARLIĞINDA ARTIŞ YAŞANMASINI TEMİN ETTİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, insani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınların çok önemli mesafeler katetmesini sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Sonuçta kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Aynı şekilde kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kız çocuklarımızın tamamını eğitimle buluşturarak, her seviyede onların eğitim öğretimlerini destekleyip, kolaylaştırarak artık bu başlığı sorunlarımız arasından neredeyse tamamen çıkardık. Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temin ettik. Mesela, kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17'lerin üzerine yükseldi. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'e yaklaştı."
Mimarlardan avukatlara, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar pek çok meslek dalında kadın erkek oranının büyük ölçüde dengelendiğine dikkati çeken Erdoğan, "Elbette karar alma mekanizmalarında ve istihdamda kadınların temsili konusunda hala arzuladığımız seviyeye ulaşabilmiş değiliz. Ama katedilen mesafenin önemini de görmezden gelemeyiz." dedi.
İNDİRİM NEDENİ OLARAK KABUL EDİLMEYECEK
Bir süredir Adalet Bakanlığımız yeni bir reform paketinin hazırlıklarını yürütmektedir. Taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz. Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.
CEZALARIN DA ALT SINIRI 6 AYDAN 9 AYA ÇIKARILACAK
Sadece takım elbise giyip, kravat takarak, ellerini önünde birleştirip başını yana eğerek sergilenen tiyatrovari görüntüler, takdiri indirim gerekçesi olmayacaktır. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır. Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkarılacaktır.
Fiziken veya iletişim araçları vasıtasıyla yapılan ısrarlı takip eylemleri artık cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanacak bir suç olarak işlem görecektir. Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Aynı şekilde eşe veya boşanılmış eşe karşı işlenen kasten yaralama suçları da katalog suç düzenlemesine dahil edilerek tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır.
BARO TARAFINDAN ÜCRETSİZ AVUKAT GÖREVLENDİRİLEBİLECEK
Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir. Tüm bu yeni düzenlemelerin de ülkemiz ve kadınlarımız için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
SİZLERE YENİDEN BÖYLE BİR 28 ŞUBAT İNŞA ETTİRMEYİZ
Bilindiği gibi bu hafta başı 28 Şubat postmodern darbesinin 25'inci yıldönümüydü. Türkiye'de kadın hakları konusundaki çifte standardın en bariz örneği 28 Şubat uygulamasıdır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren batıdaki gelişmelere işaretle kadını hayatın her alanında öne çıkarma söylemiyle hareket edenlerin aslında zihinlerinin gerisinde nasıl faşist, nasıl gerici, nasıl karanlık bir dünya taşıdıklarını çeyrek asır önce 28 Şubat'ta gördük. Bunun yabancısı değiliz, bunları da çok iyi biliriz.
Bu dönemde sözde çağdaşlık adına sırf başlarını örttükleri için kız öğrencilerin eğitim öğretim haklarını ellerinden hoyratça alan, zor kullanarak onları okullarından çıkaran zihniyet, kara bir bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştür. Kamuda çalışan kadınları sırf başörtüsü tercihleri yüzünden gözlerini kırpmadan kapı önüne koydular. Hatta bu uygulamayı özel sektöre kadar yaygınlaştırdılar.
Evet, 28 Şubat döneminde çalışma hayatından sokağa kadar her yerde bu kirli zihniyetin gölgesine rastlamak mümkündür. İşte şimdi de 28 Şubat'ta acaba 2023'te nasıl biz hükümeti veya iktidarı ele geçiririz gayreti içindeler. Ama kusura bakmayın o 28 Şubat, geride kaldı. O tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz.
FOYALARI KISA SÜREDE ORTAYA DÖKÜLMÜŞTÜR
Ülkemizde kadınların en çok ayrımcılığa maruz kaldığı yıllar çağdaşlık, laiklik, iltica naralarıyla insanımızın ötekileştirildiği işte bu süreçtir. Milletin değerleriyle, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle kavgalarını kadınların ve erkeklerin kılık kıyafet tercihleri üzerinden yürütenlerin foyaları kısa sürede ortaya dökülmüştür.
Şimdi bir araya geliyorlar, bir şeyler yapar mıyız? Büyüklerimizin güzel bir ifadesi var "benim oğlum bina okur, döner döner yine okur." bunların durumu bu.
CHP'DEKİ TACİZ OLAYLARI
Ülkenin ikinci büyük partisi olan, içindeki birçok kadının taciz mağduru olması skandaldır. Allah korusun bu skandallardan bir tanesi bile bizim partimizde yaşansaydı, nasıl ithamlarla karşılacağımızı kestiremiyorum. nerede bu kadın dernekleri. Niçin meydana çıkmazlar. İlla kendi sütlerinden mi olacak, illa kendi zihniyetlerinden mi olacak. Niçin gitmiyorsunuz adalet saraylarının önüne. Görünmezler, çünkü onların bu noktada cibilliyetleri bozuk. İşte Başak Cengiz'de bunları gördük. Ortaya çıkmadılar. Çünkü sütleri uymuyor. Bunların dertleri kendi sapkın düşüncelerine zemin hazırlamaktır.
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