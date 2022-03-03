Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli ile arasında kritik görüşme!
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.
BAHÇELİ 5 MADDE SIRALADI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında da, Ukrayna'nın ABD tarafından boş vaatlerle avutulduğunu ve NATO'ya üye yapılmadığını söyledi.
Bahçeli, dünyanın kaderinin 5 devletin keyfine emanet edilemeyeceğini, MHP olarak Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmaların ivme kaybetmesi, süren yüksek gerilimin hafifletilmesi, barış için güçlü bir adım atılabilmesi amacıyla 5 maddeyi şöyle açıkladı:
"Ukrayna'nın siyasi ve toprak bütünlüğüyle egemenlik haklarına mutlak surette saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çok acil ateşkes rejimi tesis edilmelidir. Rusya işgalden derhal ve ön şartsız vazgeçmeli, askeri unsurlarını geri çekmelidir. NATO, doğuya genişleme stratejisini kesinlikle gözden geçirmeli, sanal korkular üreterek, gücünü ve üye ülkeleri devamlı bir arada tutma arayışından vazgeçmelidir. Krizin çözülmesi için tek seçenek diplomasi ve diyalogdur."
6 PARTİNİN GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM METNİ
Bahçeli, 28 Şubat günü 6 siyasi partinin 48 sayfalık Güçlendiriliş Parlamenter Sistem metnini kamuoyuyla açıkladığını anımsatarak, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifi, güçsüzleştirilmiş Türkiye'nin taslak beyannamesidir. Bizim nazarımızda buruşturulup atılacak kağıt parçasından farksızdır. 48 sayfalık metnin içeriği tamtakır kuru bakırdır, hiçbir somut ve yeni bir öneri de yoktur. Bu metni tarihi yapan tek şey, 28 Şubat zihniyetine uygun olarak 'güçlendirilmiş istikrarsızlık' bildirisi olmasıdır. Açıklanan metin, nitelik olarak bir anayasa önerisi değil, yeni bir 28 Şubat bildirisi olarak tarihe geçecektir. Bütüne bakıldığında bir uzlaşma değil, 'uzlaşamama metni' olduğu çok açıktır. 6 partinin ortak çalışmasında ne yeni bir anayasa, ne içeriğine ilişkin somut teklifler, ne de bir yol haritası vardır. Bu durum aslında zillet ittifakının hiçbir konuda uzlaşamadığını ve milletimize söyleyecek sözlerinin olmadığını işaret etmektedir. 28 Şubat bildiri metninde uzlaşılan tek nokta, milletin ortak iradesiyle kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi karşıtlığıdır" dedi.
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