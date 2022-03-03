Başkan Erdoğan’dan Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısında son dakika açıklamaları

"SEÇİM GÜNÜNE KADAR DURMADAN, DİNLENMEDEN ÇALIŞMAYA HAZIR MIYIZ?"

İnşallah 2023'te ülkelerin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlayacaktır. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları tek bir gününüzü boşa geçirmeden tüm ilçeleri, mahalle, sokak, haneleriyle gönlünü kazanmadık tek bir insanımızı bırakmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum.

Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki, duymayan kalmasın. Ankara seçim gününe kadar durmadan, dinlenmeden, gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Ankara büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Ankara evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 vizyonu için gönüller kazanmaya hazır mıyız? Ankara ülkemizi çeyrek asır geriye götürme hevesinde olanların rüyalarını kabusa çevirmeye hazır mıyız? Türkiye'nin 2 asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesini bir kez daha kesintiye uğratmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

Sizlerdeki bu azim, kararlılık, birlik ve beraberlik daim olduğu sürece Allah'ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti'nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.

Burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz. Kardeşlerim demokrasi tarihimize baktığımızda tek parti faşizminden beri sarkacın milli iradeyle darbe ve vesayet arasında gidip geldiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem bizim dönemimizdir.