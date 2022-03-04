Son dakika: Seçim kanunu Meclis’e geliyor: 15 maddeden oluşacak! Dikkat çeken yüzde 3 detayı

Buna göre, atama ve tayinler haricinde, muhtarlık seçimlerinde vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınacağı ifade edildi. Ayrıca, il seçim kurulu başkanı, en kıdemli üç hâkim arasında yapılacak kurayla belirlenecek.