Son dakika: Seçim kanunu Meclis'e geliyor: 15 maddeden oluşacak! Dikkat çeken yüzde 3 detayı
Son dakika haberine göre AK Parti ve MHP tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan "Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu" haftaya Meclis'e gelecek. 15 maddeden oluşan düzenleme ile seçmen göçünün de önüne geçilecek. Öte yandan, siyasi partilerin hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma mecburiyeti taslakta korunuyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın, Başkan Erdoğan'a düzenlemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde son sunumu yaptığı öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın metnin son hâline onay verdiği ifade edildi.
SEÇMEN GÖÇÜ
15 maddeden oluşan düzenleme ile özellikle seçmen göçünün engellenmesi için yeni kurallar getiriliyor.
31 Mart 2019 seçimleri öncesinde, İstanbul'daki 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye'nin değişik illerine taşımıştı. Seçim yasasında yapılacak değişiklikle seçmen nakilleri sınırlandırılacak.
Buna göre, atama ve tayinler haricinde, muhtarlık seçimlerinde vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüklerinin dikkate alınacağı ifade edildi. Ayrıca, il seçim kurulu başkanı, en kıdemli üç hâkim arasında yapılacak kurayla belirlenecek.
Öte yandan, siyasi partilerin hazine yardımından yararlanmaları için yüzde 3 oy alma mecburiyeti taslakta korunuyor. Tartışılan dar ve daraltılmış bölge seçim sistemi ise yeni düzenlemede yer almayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maske genelgesi 2022: Maske nerelerde zorunlu? AVM, hastane, sinema ve okullarda maske takmak zorunlu mu?
- Bekçi alımı ilanı çıktı mı? 2022 EGM Polis Akademisi 3.000 bekçi alımı başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı nasıl olacak?
- Akrep Nalan neden öldü? Hayat Bilgisi'nin Fidan hocası Füsun Nalan Açın kimdir, kaç yaşındaydı?
- 4 Mart akaryakıt fiyatları güncel liste: 1 litre benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Beklenen açıklama: 2022 Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 3.000 bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- Vahit Kirişçi kimdir? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Bakan Kirişci'nin öz geçmişi
- MEB 1.651 personel alımı yapılacak! MEB personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?
- Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kimdir? İşte daha önce yaptığı görevler...
- 3.000 bekçi alımı yapılacak! Bekçilik alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 2022 bekçilik alımı hangi illere yapılacak?
- Burdur'da yarın okullar tatil mi? 4 Mart Burdur'da okullar tatil olacak mı? Burdur Valiliği son dakika...
- Survivor 2022 All Star birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisine hangi ünlü, kimler gelecek?
- Memur ve memur emeklisi zam farkı belli oldu mu? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu?