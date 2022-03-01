FETÖ operasyonları bu örgüt bitene kadar sürecek! İçişleri ve Yargı’da FETÖ zirvesi

KOM AVRUPA İLE YARIŞIYOR

Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplantısına ev sahipliği yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Mahmut Çorumlu, programın açılışında KOM birimlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. KOM Daire Başkanlığının suçla mücadele alanında etik değerlere dayalı etkin hizmet içi eğitim programları düzenlediğine değinen Çorumlu, Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi bünyesinde son 5 yılda 42 farklı ülkeden 2 bin 483 kursiyerin katılımıyla 160 uluslararası eğitim programı düzenlendiğini, 3 bin 828 kursiyerin katılımıyla 538 ulusal eğitim verildiğini kaydetti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE İNDİ

Çorumlu, 2021 yılında organize suç örgütleriyle mücadeleye ara verilmeden devam edildiğinin altını çizdi. Çorumlu" başta 17 Organize Suç örgütüne yönelik Sahil Rüzgârı 1 - Sahil Rüzgârı 2 ve 13 Organize Suç örgütüne yönelik 27 ilde yapılan tırpan operasyonları olmak üzere organize suçlarla mücadele kapsamında 767 operasyonda 4 bin 978 şüpheli şahıs yakalanmış ve bu şüpheli şahıslardan bin 193'ü tutuklanmıştır. 8'i ulusal, 88'i yerel 2'si bölgesel olmak üzere 98 organize suç örgütüne yönelik 185 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonların 147'si Dairemiz desteği ve koordinesinde gerçekleştirilen planlı operasyonlardan oluşmaktadır" dedi. Çorumlu 2022 yılında da organize, kaçakçılık, Mali Suçlar ve Ulusal Güvenliğe yönelik suçlar kapsamında kararlılıkla mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

SOYLU: FETÖ BİTENE KADAR OPERASYONLAR DEVAM EDECEK

Antalya'da düzenlenen zirvenin açılışına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın konuşmasının ardında programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadelede gelinen son aşamayı değerlendirdi. Bakan Soylu, dünyada pek çok terör örgütünün 21. yüzyılda organize suç örgütü kimliğine büründüğünü belirterek FETÖ'nün bunların içinde apayrı bir kimlik olduğunu belirtti. FETÖ'nün hem yönettiği para, hem de ilişkiler ağı münasebetiyle, suç örgütleri içinde büyük bir payının olduğunu değinen Soylu "Terör örgütü FETÖ'yle biz helalleşmeyeceğiz, kimsenin helalleşmesine de izin vermeyeceğiz. Şimdi birileri sürekli mağduriyet peşinde, KHK'lılar üzerinden bir mağduriyet hesabı yapmanın peşinde. Yazıktır. Bu mesele artık kriminal bir meseledir, siyasete alet etmeyi bırakın. KHK mağduriyeti, FETÖ'nün tek kurtuluş umududur, bu umudu onlara vermeyin. Hatırlayın, DHKP-C bile, Nuriye Gülmen, Semih Özakça eylemini aylarca "khk mağduriyeti" diye pazarlamışlardı. Biz gerçekleri kamuoyuna açıklayınca bütün balonları sönmüştü. Burası öyle güzel bir mağduriyet alanı ki, neredeyse PKK'yı da KHK mağduriyetine sarıp öyle pazarlayacaklar. İnanmak isteyen inanabilir, bizim bunlara karnımız tok. 125 bin KHK'lının yaklaşık 21 bini örgütte sorumlu yönetici olarak görev almış; 37 bini bylock kullanıcısı. TBMM'ye gelince yemin etmiyormusunuz? Anayasa'ya bağlı olacağınıza dair. Kimse kusura bakmasın, biz o FETÖ haininin sahte gözyaşı dökmekte ne kadar mahir olduğunu iyi biliriz. 2021 yılında FETÖ'ye dönük toplam 249 planlı operasyon yaptık; operasyonlar ne kadar sürecek? Ne kadar lazımsa o kadar sürecek. Kazıyacağız ve gelecek neslimize böyle bir örgüt kalmayacak. Bu örgüt tamamen bitene kadar sürecek" diye konuştu.

"14 ULUSLAR ARASI ÖRGÜTÜN YÖNETİCİSİNİ PAKETLEDİK"

KOM Başkanlığı bünyesinde 2020 yılında, Sınıraşan Suçlarla Mücadele Büro Amirliğini kurduklarını belirten Soylu "saha sonuçları itibarıyla, son yıllarda Türkiye'de kümelenmek isteyen 14 uluslararası suç örgütü yöneticisini arkadaşlarımız paketleyip ülkelerine iade ettiler. İçeride de 15 Temmuz'dan 2021 sonuna kadar, tüm Türkiye'de, 33'ü ulusal ölçekte, 15'i bölgesel, 342'si yerel olmak üzere toplam 390 mafya tipi örgütlenme çökertilmiştir. Hem ulusal hem uluslararası alandaki tüm yapılarla ciddi bir mücadele halindeyiz. Birilerinin bağırması, birilerinin de stratejik destek vermesi boşuna değildir, bilesiniz. çok tezgahı bozduk, normaldir. Geçen yıl mart ayında KOM birimlerimiz tüm ülkede eş zamanlı tefecilik operasyonu yaptı. Pos tefeciliği ve çek senet tefeciliği yaptıkları belirlenen 24 kişi tutuklandı ve bunların arsında FETÖ'den ihraç askeri personeller vardı" dedi.