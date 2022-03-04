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Son dakika: Ukrayna'dan kaç Türk tahliye edildi? İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan kaç Türk tahliye edildi? İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı açıkladı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Ukrayna'dan 9 bin 653 Türk vatandaşın tahliyesi gerçekleştiğini ayrıca Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya, Moldova ve Bulgaristan sınır kapılarından rahatlıkla geçişlerin gerçekleştirilebilmesi için bize geçiş kolaylığı sağlandığını açıkladı.

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