Son dakika: Donanmamızın gücüne güç katacak! Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor
Son dakika haberine göre Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkacak. TCG Anadolu için liman kabul testlerine başlanacak. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu gemisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
DONANMAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK
İnşası biten geminin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığı belirtilen paylaşımda, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz tam bağımsız savunma sanayisi." ifadelerine yer verildi.
LİMAN KABUL TESTLERİNE BAŞLANACAK
Proje kapsamında geminin gelecek günlerde liman kabul testlerine başlanacak. Bunu çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.
Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.
Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.
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