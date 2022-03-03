Son dakika: Donanmamızın gücüne güç katacak! Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu göreve hazırlanıyor

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.



