03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

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Giriş Tarihi: 03.03.2022 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek Olağanüstü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

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