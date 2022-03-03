03 Mart 2022, Perşembe
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Son dakika: 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT’tan kaçamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2022
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Son dakika: 6 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT’tan kaçamadı

Son dakika haberine göre Van’da 6 ayrı suçtan aranan ve 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından yakalandı.

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