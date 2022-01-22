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Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10'a girdi

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği TCG Ufuk isimli istihbarat gemisi geniş yankı uyandırdı. İngiliz savunma basını, mevcut geminin özelliklerine dikkat çekti. 99,5 metrelik gemi 18 knot'tan fazla hıza ve 60 günlük aralıksız hizmet süresine sahip. TCG Ufuk Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer almasını sağladı.

Giriş Tarihi: 22.01.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 10:59
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Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10’a girdi
Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk dünyanın önde gelen savunma yayınlarında geniş yer buldu. Türkiye'nin bu alanda ilk 10 ülke arasına girdiğine vurgu yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10’a girdi

Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımları uluslararası savunma yayınlarında yankılanıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ülkemizin ilk istihbarat gemisi 'TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi başta dünyanın en köklü ve büyük savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense olmak üzere tüm küresel basında geniş yankı buldu.

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Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10’a girdi

ÜSTÜN KABİLİYETE SAHİP
Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Fransız denizcilik yayını 'navalnews' TCG Ufuk'un denizlere indirilmesini birinci sayfadan vererek geminin teknik özelliklerini anlattı.

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Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10’a girdi

Haberde "TCG UFUK zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 günlük görev sürelerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. Sofistike bir radar sistemine sahip olan Türk gemisi helikopter pistine sahip ve bu pist 10 ton sınıfı büyük helikopeterlerin iniş ve kalkışına izin verebiliyor" ifadelerine yer verildi.

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Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10’a girdi

ASELSAN VURGUSU
İngiltere merkezli Jane's Defense'de "Türkiye'nin ilk istihbarat toplama gemisi olan TCG Ufuk (A-591) İstanbul, Tuzla'daki tersaneden resmi olarak denize indirilerek hizmete sokuldu" ifadesi yer aldı.