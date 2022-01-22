Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10’a girdi

Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımları uluslararası savunma yayınlarında yankılanıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ülkemizin ilk istihbarat gemisi 'TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi başta dünyanın en köklü ve büyük savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense olmak üzere tüm küresel basında geniş yankı buldu.