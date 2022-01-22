22 Ocak 2022, Cumartesi
Mavi Vatan bekçisi TCG Ufuk dünya gündeminde! Türkiye ilk 10'a girdi
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği TCG Ufuk isimli istihbarat gemisi geniş yankı uyandırdı. İngiliz savunma basını, mevcut geminin özelliklerine dikkat çekti. 99,5 metrelik gemi 18 knot'tan fazla hıza ve 60 günlük aralıksız hizmet süresine sahip. TCG Ufuk Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer almasını sağladı.
Giriş Tarihi: 22.01.2022 10:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 10:59
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