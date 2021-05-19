Alman basını TCG Anadolu’yu yazdı: Dünyada bir ilk olacak!
Dünya üzerinde sayılı uçak gemileri arasına girecek olan Türkiye’nin yerli ve milli ilk uçak gemisi TCG Anadolu, teknolojik donanımıyla gözleri üzerine çekmeye devam ediyor. SİHA platformu olarak kullanımına yönelik çalışmaların devam ettiği TCG Anadolu’ya, başta ABD’li Forbes olmak üzere dünya çapından övgü ve merak dolu analizler yazılırken Türk uçak gemisi, bu kez Alman basının ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin askeri teknoloji alanında peşi sıra yaptığı atılımlar, son yıllarda giderek daha çok ilgi uyandırıyor. Savunma sanayisi alanında, başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere geliştirdiği teknolojilerle bir dünya markası haline gelen Türkiye, yakında faaliyete girecek olan ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu" ile başarılarından söz ettirmeye devam ediyor.
"TÜRKİYE ASKERİ ALANDA ATILIMLARA DEVAM EDİYOR"
Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracak olan TCG Anadolu, uzun süredir savunma alanındaki rakiplerini yakın markajında yer alıyor. Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Bayraktar TB3 SİHA/İHA modeli olmak üzere son model yerli SİHA'lara da ev sahipliği yapacağı haberinin ardından başta ABD'li Forbes olmak üzere birçok analize konu olan TCG Anadolu, bu kez Alman basınında gündeme geldi.
SİHA teknolojisiyle uçak gemisinin gücünü dünya üzerinde birleştiren ilk gemi olacak TCG Anadolu'nun teknik özelliklerini yazan Alman Heise, Türkiye'nin F-35 programından çıkmasının ardından yaptığı atılımı sayfalarına taşıdı.
TCG Anadolu'ya entegre edilmesi planlanan vinç ve makara sisteminin kullanışlı ve sadeliğine rağmen çığır açıcı olduğuna yer veren analiz, SİHA'ların fırlatılmaya hazır bir rampa sistemi sayesinde etkin kullanılacağına yer verdi.
"TÜRKİYE'NİN GÜCÜ TARTIŞILMAZ HALE GELİYOR"
Ağır silah donanımlı uçaklara nazaran etkinliğinin ve kullanımının çok daha kolay ve pratik olduğu SİHA'ların, böyle bir sistemle entegre edilmesinin savaş koşulların dünya çapında büyük bir değişikliğe yol açacağı ifadelerinin kullanıldığı analizde, Türk SİHA teknolojisine de bir kez daha övgü yağdırıldı.
Bayraktar SİHA'larının, başta Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasındaki başarılarının ardından Türkiye'nin askeri ihracatında büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Heise, bu teknolojinin TCG Anadolu'nun gücü ile birleşmesinin Türk ordusunu tartışılmaz bir biçimde güçlendireceğine de vurgu yaptı.
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