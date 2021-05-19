Alman basını TCG Anadolu’yu yazdı: Dünyada bir ilk olacak!

Türkiye'nin askeri teknoloji alanında peşi sıra yaptığı atılımlar, son yıllarda giderek daha çok ilgi uyandırıyor. Savunma sanayisi alanında, başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere geliştirdiği teknolojilerle bir dünya markası haline gelen Türkiye, yakında faaliyete girecek olan ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu" ile başarılarından söz ettirmeye devam ediyor.