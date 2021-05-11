Son dakika | ABD'den TCG Anadolu'ya büyük övgü

TCG Anadolu'nun, uçak pistinin orta hattında bulunan bir vinç ve makara yardımıyla, rampa boyunca SİHA'ların fırlatılmaya hazır bir sisteme sahip olacağının belirtildiği analizde, bu sistemin sadeliğine ve etkinliğine de vurgu yapıldı.

Geminin, başta Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu Bayraktar TB3 SİHA/İHA modeli olmak üzere son model yerli SİHA'lara da ev sahipliği yapacağı detayına yer veren analiz, planlanan fırlatma sisteminin zerafetine de övgü yağdırdı.

Vinç ve rampa sisteminin, insansız hava araçlarını fırlatırken güvertedeki akışa engel olmamasının büyük bir avantaj olduğuna dikkat çekilirken, bu sistemin 1960'lardan bu yana kaydedilen en kullanışlı plan olduğundan da bahsedildi.