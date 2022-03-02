02 Mart 2022, Çarşamba
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ABD CBS News televizyonu Türkiye'den özür diledi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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ABD CBS News televizyonu Türkiye’den özür diledi!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir haberde İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD'nin CBS News televizyonuna gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

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