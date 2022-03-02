İstanbul su kesintisi 2 Mart 2022 | Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 1-2 Mart tarihlerinde 18 saat su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu. 2 Mart tarihli su kesintisinin başlamasının ardından gözler kesintinin düzeleceği tarihe çevrildi. Kesinti yaşanack bölgeler ve kesinti saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2 Mart 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

02 MART'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

2 Mart Çarşamba başlayan su kesintisi saatleri ve uygulanacak bölgeler şöyle: