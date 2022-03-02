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İstanbul su kesintisi 2 Mart 2022 | Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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İstanbul su kesintisi 2 Mart 2022 | Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi devam ediyor. İSKİ'nin geçtiğimiz gün yayımladığı duyuruda, Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisleri'ne su sağlayan isale hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağı bildirilmişti. Peki, 2 Mart 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte son gelişmeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 1-2 Mart tarihlerinde 18 saat su kesintisi yaşanacağı duyurulmuştu. 2 Mart tarihli su kesintisinin başlamasının ardından gözler kesintinin düzeleceği tarihe çevrildi. Kesinti yaşanack bölgeler ve kesinti saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2 Mart 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman düzelecek? Ataşehir, Maltepe, Pendik ve Tuzla'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

02 MART'TA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

2 Mart Çarşamba başlayan su kesintisi saatleri ve uygulanacak bölgeler şöyle:

ATAŞEHİR

Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana, İnönü, Kayışdağı, Atatürk, Yenişehir ve Ferhatpaşa Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

MALTEPE

Fındıklı Mahallesi.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

PENDİK

Kaynarca, Doğu, Batı, Bahçelievler, Yeni Mahalle, Sapanbağları, Yeşil Bağlar, Orhangazi, Güzelyalı, Esenyalı ve Ahmet Yesevi Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

TUZLA

İstasyon, Yayla, Cami, Postane, Evliya Çelebi, Aydıntepe ve Fatih Mahalleleri.

Kesinti saatleri: 2 Mart Çarşamba 05.00 ila 23.00 saatleri arası

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