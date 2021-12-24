İBB Halk Ekmek’te günlük üretimi düşürdü! Algı için 85 büfeyi açmıyor



EKMEK ÜRETİMİ GÜNLÜK 2.1 MİLYONDAN 1.6 MİLYONA İNDİ

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek üretildiği bildirildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, 22 Aralık 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor" iddiasında bulunmuştu.



GÜNLÜK EKMEK ÜRETİMİ 2.5 MİLYONA ÇIKARILDI

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi. Bununla birlikte AK Parti döneminde 300 gram ekmek üretilirken şu anda ekmek 250 grama düşürüldü.