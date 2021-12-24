İBB Halk Ekmek'te günlük üretimi düşürdü! Algı için 85 büfeyi açmıyor
Son dakika haberine göre:Son dakika haberine göre: Halk ekmek kuyruklarının nedeni CHP'li İBB. AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek ürettiği, Ekrem İmamoğlu döneminde ise ekmek üretiminin günlük 1.6 milyona düşürüldüğü bildirildi. İBB'nin 85 noktada halk ekmek büfesi açma yetkisinin olduğu ancak 11 aydır 85 büfenin açılmadığı bildirildi.
Yıllar boyunca vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamadığı Halk Ekmek büfelerinin Ekrem İmamoğlu yönetime gelmesiyle hem üretim kapasitelerinin düşürüldüğü hem de dağıtım noktalarının azaltıldığı öğrenildi.
EKMEK ÜRETİMİ 500 BİN DÜŞÜRÜLDÜ
AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek ürettiği, Ekrem İmamoğlu döneminde ise ekmek üretiminin günlük 1.6 milyona düşürüldüğü bildirildi.
85 HALK EKMEK BÜFESİ 11 AYDIR AÇILMIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; 85 noktada halk ekmek büfesi açma yetkisinin olduğu ancak 11 aydır 85 büfenin açılmadığı bildirildi.
İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 57'Sİ AÇILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Okan Gedik, İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 57'sinin açıldığını söyledi.
GEDİK: "142 NOKTANIN ŞU ANDA 57 NOKTASINI TESİS ETMİŞ DURUMDAYIZ
Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Okan Gedik; "Meclis'ten geçen 142 noktada halk büfesi açma kararıyla ilgili çalışmalarımız vardı. Bu proje oldukça önemli. Bu kadar şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler, dar gelirli vatandaşlar, engelliler bizim için işletmeci olacaktı. Bu projede 142 noktanın şu anda 57 noktasını tesis etmiş durumdayız. Ve çok önemli dönüşler alıyoruz" dedi.
TÜRKYILMAZ: "85 BÜFE DAHA AÇMA YETKİNİZİ NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?"
AK Parti İBB Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz; "Halk Ekmek Genel Müdürü Sayın Okan Gedik'in beyanı, 'Mecliste engelliyorlar' diyen arkadaşlar mutlaka okumalı. Genel Müdür 142 ilave büfe kararımıza rağmen sadece 57 sini kullandıklarını ifade ediyor. Kuyruklara rağmen 85 büfe daha açma yetkinizi neden kullanmıyorsunuz?" diye sordu.
EKMEK ÜRETİMİ GÜNLÜK 2.1 MİLYONDAN 1.6 MİLYONA İNDİ
AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin 2016 yılında günlük 2.1 milyon ekmek üretildiği bildirildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, 22 Aralık 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada "Artan yüksek maliyetlere rağmen, fabrikalarımız tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek üretiyor" iddiasında bulunmuştu.
GÜNLÜK EKMEK ÜRETİMİ 2.5 MİLYONA ÇIKARILDI
AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi. Bununla birlikte AK Parti döneminde 300 gram ekmek üretilirken şu anda ekmek 250 grama düşürüldü.
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