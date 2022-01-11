Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede? 250 gramlık ekmek için 1 saat 19 dakikalık eziyet! Vatandaşın tepkisi dinmiyor

GÜNLÜK EKMEK ÜRETİM ÇELİŞKİSİ

Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama; tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise, fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu. Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden oldu.

2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi.