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Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede? 250 gramlık ekmek için 1 saat 19 dakikalık eziyet! Vatandaşın tepkisi dinmiyor

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Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede? 250 gramlık ekmek için 1 saat 19 dakikalık eziyet! Vatandaşın tepkisi dinmiyor

Bağcılar’da İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten tam 1 saat 19 dakika geç göndermesine vatandaşlar yoğun tepki gösterdi. Halk Ekmek büfesinin önünde 100 metreden fazla uzun kuyruklar oluşurken, görevliler ekmeğin geç gelmesinin nedeni olarak araç arızası ve trafiği öne sürdü. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Vatandaş ekmeğin geliş saatini biliyor. O saate göre büfeye gidiyor. Maalesef ekmek de tam saatinde teslim edilmediği için insanlar kuyruğa mahkum ediliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç göndermesi sebebiyle çok sayıda insanın büfe önünde sırada beklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

TAM 1 SAAT 19 DAKİKA GECİKME

Sosyal medyada yayınlanan ve bir vatandaşın çektiği görüntüde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesine saat 14.00'te gelmesi gereken ekmeğin saat 15.19'da geldiği anlatılıyor.

TRAFİK VE ARAÇ ARIZASINI ÖNE SÜRDÜLER

Görüntüleri çeken kişi, ekmek almak isteyen insanların büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluşturduğunu belirterek, görevlilerin ekmeğin geç gelmesine gerekçe olarak araç arızası ve trafiği öne sürdüğünü anlattı.

AK PARTİ SORU ÖNERGESİ VERMİŞTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı tarafından Halk Ekmek A.Ş'ye tepki gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin dün gerçekleştirilen oturumunda da Halk Ekmek A.Ş'de kapasitenin altında normal ekmek üretilmesi ve ekmek servis saatlerinin gecikmesine ilişkin AK Parti tarafından soru önergesi verilmişti.

GÜNLÜK EKMEK ÜRETİM ÇELİŞKİSİ

Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama; tam kapasite çalışan üç fabrika ile günlük 2.6 milyon ekmek ürettiklerini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise, fabrikaların tam kapasiteyle her gün 1.6 milyon Halk Ekmek ürettiğini savundu. Özgen Nama ve Murat Ongun'un üretilen ekmek konusunda farklı rakamlar vermesi, "Hangisi doğruyu söylüyor?" şeklinde yorumlara neden oldu.

2.5 MİLYON EKMEK ÜRETİMİ 1 MİLYON 250 BİNE DÜŞÜRÜLDÜ

AK Parti döneminde Halk Ekmek A.Ş.'nin günlük ekmek üretim sayısının 1 milyon 944 bin olduğu, fazla mesai uygulaması ile 2 milyon 500 bin üretim kapasitesine çıkıldığı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda 1 milyon 250 bin ekmek üretimi yaptığı öğrenildi.

İBB MECLİSİ'NİN ONAYLADIĞI 142 BÜFENİN SADECE 62'İ AÇILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Ocak 2021 tarihinde toplandı ve 142 noktada Halk Ekmek büfesi koyma yetkisini Halk Ekmek A.Ş.'ye verdi. Halk Ekmek A.Ş.'nin İBB Meclisi'nin onayladığı 142 büfenin sadece 62'ini açtığı öğrenildi.

GÖKKUŞ: EKMEK TAM SAATİNDE TESLİM EDİLMİYOR

SABAH'a konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz" ifadelerini kullandı. Faruk Gökkuş şunları söyledi: "Halk Ekmek Edirnekapı'daki ekmek üretim fabrikası 6 üniteden oluşuyor. Şu an 2 vardiya çalıştırılıyor. 3'üncü vardiya çalışmıyor. Bu da 8 saat üzerinden en az 350 bin adet ekmek yapar. Bu durumda vatandaşa 350 bin adet ekmek az ulaştırılamıyor. Halk Ekmek'in sistemini bozdukları için de bayi sahiplerinin istedikleri kadar ekmek gönderilmiyor. Ekmek bayii 500 ekmek istiyorsa 300 ekmek gönderiliyor büfelere. Büfe ve bayi satış yerleri bizim bıraktığımızdan daha az sayıda. En son 554 büfe, bakkal ve market dahil 397 bayi ile 951 noktada vatandaşın Halk Ekmek'e ulaşma imkanı varken bugün mecliste AK Parti grubu olarak verdiğimiz 140 büfe açılma yetkisinden yaklaşık 60 tanesini yerine getirebildiler. Şu anda yönetim 603 büfe, 307 bayi ile toplamda 910 civarında ekmeği halka ulaştırıyor. Bu işte samimiyet gösterseler bizim verdiğimiz yetkiyi kullansalar tüm market ve bakkallarda da Halk Ekmek'e ulaşımı sağlasalar sorun diye bir şey kalmaz. Ayrıca vatandaş ekmeğin geliş saatini biliyor. O saate göre büfeye gidiyor. Maalesef ekmek de tam saatinde teslim edilmediği için insanları kuyruğa mahkum ediliyor."

Ekrem İmamoğlu ekmekler nerede? EKREM İMAMOĞLU EKMEKLER NEREDE?

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