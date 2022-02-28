Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? Şule Yüksel Şenler hayat hikayesi...

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu.

Kıbrıslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

Şule Yüksel Şenler, eğitim hayatını ortaokul ikinci sınıfta bırakarak bir terzinin yanında işe girdi. Bu durum onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına sebep olacaktı.