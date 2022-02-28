Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? Şule Yüksel Şenler hayat hikayesi...
Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? Şule Yüksel Şenler hayat hikayesi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Şenler ile ilgili belgesel televizyon ekranlarında yayınlanacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu belgeselde yer alacak.
Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? Yayınlanacak belgeselle yeniden gündeme gelen Şule Yüksel Şenler'in hayat hikayesi sorgulanıyor. Şenler'in vefatının 3. yılı nedeniyle hazırlanan belgeselin fragmanının ardından Şule Yüksel Şenler kimdir sorusuna cevap aranıyor.
ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?
Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de doğdu.
Kıbrıslı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.
Şule Yüksel Şenler, eğitim hayatını ortaokul ikinci sınıfta bırakarak bir terzinin yanında işe girdi. Bu durum onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına sebep olacaktı.
Şule Yüksel Şenler 21 yaşında medya sektörüne atılarak gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi.
Çok sayıda gazete ve yayın organında yazan Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adlı romanı uyarlanarak filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğini üstlendiği Birleşen Yollar adlı filmin başrollerini İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.
28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Şule Yüksel Şenler hayatını kaybettiğinde 81 yaşındaydı.
Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.
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