Kiev sokaklarında hareketli anlar! Ukrayna askerleri şüpheli araca müdahale etti

Putin'in, Zelenskiy ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek 400 kişilik suikast ekibini Kiev'e gönderdiği iddia edildi. Bunun üzerine Kiev’de alarma geçildi. Ukrayna askerleri şüpheli bir aracı durdurdu ve ajan olduğunu düşündükleri kişileri gözaltına altı. O anlar özel alarak A Haber kameralarına yansıdı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

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