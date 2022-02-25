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Son dakika: Müge Anlı ile Türkiye'de gündem olmuştu! Ümitcan Uygun'a hapis cezası!

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Müge Anlı ile Türkiye’de gündem olmuştu! Ümitcan Uygun’a hapis cezası!

Son dakika haberleri... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır'ın ölümüyle olay olan Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi.

Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

Detaylar gelecek...

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