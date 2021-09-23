Müge Anlı’nın ortaya çıkardığı Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun’a ceza

Uygun ifadesinde Müge Anlı'ya hakaret etmediğini beraatına karar verilmesini talep etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda Ümitcan Uygun, Burak Uygun ve Erol Uygun hakkında hakaret ve tehdit suçlarından toplamda 2 yıl 4 ay 19 gün hapis cezasına çarptırdı.

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