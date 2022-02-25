Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat Cuma vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Günün koronavirüs tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat Cuma gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.
Son 24 saatte yapılan 453 bin 947 testte 71 bin 736 vaka tespit edildi. 266 kişi hayatını kaybederken, 90 bin 117 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALARA UYARI
Günlük koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı.'' ifadelerini kullandı.
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