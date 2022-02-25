25 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat Cuma vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Günün koronavirüs tablosu

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Şubat Cuma vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Günün koronavirüs tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat Cuma gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı.

Son 24 saatte yapılan 453 bin 947 testte 71 bin 736 vaka tespit edildi. 266 kişi hayatını kaybederken, 90 bin 117 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALARA UYARI

Günlük koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı.'' ifadelerini kullandı.

24 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

23 ŞUBAT

22 ŞUBAT

21 ŞUBAT

20 ŞUBAT

19 ŞUBAT

18 ŞUBAT

17 ŞUBAT

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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