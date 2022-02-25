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Son dakika: FETÖ'cü hainler Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: FETÖ’cü hainler Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı

Son dakika haberine göre Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Ekipler tarafından zanlılar gözaltına alındı.

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