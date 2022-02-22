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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler sınırda yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ’cüler sınırda yakalandı

Son dakika haberi... Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. FETÖ şüphelileri gözaltına alındı.

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