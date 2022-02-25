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Koronavirüs engel olamadı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Uzaya 2 uydu gönderdik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Koronavirüs engel olamadı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Uzaya 2 uydu gönderdik

2021'de 2 uyduyu uzaya fırlatıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “20 yıl önce ‘Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Covid-19'un dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik” dedi.

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