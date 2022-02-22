22 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
ABONE OL
Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Hudut Kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakalamıştı. Dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.A ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Söz konusu kişiler tutuklandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA