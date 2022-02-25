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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat'tan skandal mülteci açıklaması

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Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mine Kırıkkanat’tan skandal mülteci açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Avrupa Birliği, bölgede yaşanabilecek mülteci hareketliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, skandal bir açıklama geldi.

Son 10 yılı aşkın süredir bölgemizde devam eden savaş ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan mültecilerin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan tek ülke Türkiye.

Özellikle sınırımızda yaşanan Suriye iç savaşının yıkımı yarım milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Avrupa Birliği'nin Ukrayna-Rusya çatışması üzerine açıklama yaptı. Açıklamada ''Ukrayna'dan gelmesi muhtemel mülteciler için tamamen hazırız.'' denildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat ise, skandal bir ifade kullandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda mülteciler için ''Keşke bize gelenler de Ukraynalı olsa'' dedi.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK
Yaptığı paylaşım üzerine gelen tepkilere daha da skandal şekilde cevap veren Kırıkkanat, özrü kabahatinden büyük dedirtti.

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