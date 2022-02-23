'Yuvarlak Masa'da çatlak! Meral Akşener'den CHP'ye İstanbul ve Ankara göndermesi: İYİ Parti olmasaydı ne olacaktı hatırlatmak lazım
İYİ Parti ve CHP arasındaki “Biz olmasaydık kazanamazdınız” polemiği sürüyor. Bunun bir benzeri bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından dillendirildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, “İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor” diyerek CHP'ye göndermede bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularak ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkışta bulundu.
İYİ PARTİ OLMASAYDI İSTANBUL, ANKARA NE OLACAKTI?
31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN CHP'YE MESAJ: BİZ OLMASAYDIK KAZANAMAZDINIZ
Akşener'in bu sözleri CHP'ye mesaj olarak yorumlandı. CHP ve İYİ Partili isimler sık sık benzer söylemlerde bulunarak birbirini hedef alıyor. "Biz olmasaydık kazanamazdınız" çıkışlarında bulunuyor.
AKŞENER RAHATSIZLIĞINI GİZLEMEDİ
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i rahatsız ettiği de konuşuluyordu. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.
"İYİ PARTİ YOK SAYILIYOR"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İBB, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unuttular. CHP'li belediyeler, İYİ Parti teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıyor, istişare etmiyor" demişti.
SAADET VE DEVA'DAN ADAYLIK RESTİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Reuters'a verdiği röportajın ittifak üyelerinin bilgisi dahilinde olup olmadığı bilinmezken Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' hamlesi sonrası masadaki ilk çatlak Saadet Partisi'nden geldi. İttifakın parçası olan Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim'den 'Üçüncü ittifak' çıkışı geldi.
Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.
"SAADET PARTİSİ ÜÇÜNCÜ İTTİFAKI KURMALI"
Sevim, "Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım. Bizim oluşturacağımız üçüncü ittifak, Türkiye'nin normalleşmesine büyük oranda hizmet eder" ifadelerini kullandı.
"TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"
"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" dedi.
DEVA PARTİSİ'NDEN MASAYI SALLAYACAK ÇIKIŞ: ADAYIMIZ ALİ BABACAN'DIR
Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesine Saadet Partisi'nden sonra bir rest de Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ali Babacan ittifakın adayı olabilir mi diyeceğim, ihtimal var mı?" sorusuna yanıt verdi.
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