’Yuvarlak Masa’da çatlak! Meral Akşener’den CHP’ye İstanbul ve Ankara göndermesi: İYİ Parti olmasaydı ne olacaktı hatırlatmak lazım

"TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"

"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" dedi.

DEVA PARTİSİ'NDEN MASAYI SALLAYACAK ÇIKIŞ: ADAYIMIZ ALİ BABACAN'DIR

Kılıçdaroğlu'nun adaylık hamlesine Saadet Partisi'nden sonra bir rest de Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol katıldığı bir yayında kendisine yöneltilen "Ali Babacan ittifakın adayı olabilir mi diyeceğim, ihtimal var mı?" sorusuna yanıt verdi.



