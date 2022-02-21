Son dakika: Millet İttifakı'nda Saadet Partisi krizi: Taban rahatsız! "Gerekirse 3. ittifak olmalı"

"TABAN CHP İLE GÖRÜNMEMİZDEN HOŞNUT DEĞİL"

"Bunun Saadet Partisi'nin geleceği açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Sevim, parti tabanının Millet İttifakı'ndan ve CHP'den rahatsız olduğunu belirtti, "Bizim tabanımız, CHP ile bir görünmemizden, bir algılanmamızdan hoşnut değil. Bunu, bizim Saadet Partisi yöneticileri olarak görmemiz gerek" diye konuştu.