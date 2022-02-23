23 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Millet İttifakı adayı nasıl belirlenecek?
Millet İttifakı'nda adayın nasıl belirleneceği tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayı partilerin belirlemesini istiyor. Saadet Partisi ise adayın anketle belirlenmesi taraftarı. Millet İttifakı'nda aday nasıl belirlenecek? Ayrıntılar Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.