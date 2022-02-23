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Millet İttifakı adayı nasıl belirlenecek?

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 13:41
Millet İttifakı'nda adayın nasıl belirleneceği tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayı partilerin belirlemesini istiyor. Saadet Partisi ise adayın anketle belirlenmesi taraftarı. Millet İttifakı'nda aday nasıl belirlenecek? Ayrıntılar Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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