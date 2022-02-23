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FETÖ'nün Büyükelçi Karlov suikastı davası istinaftan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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FETÖ’nün Büyükelçi Karlov suikastı davası istinaftan geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikastına ilişkin 13 sanığın mahkum edildiği dava istinaftan geçti.

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