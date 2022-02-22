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Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonu

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Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Van ve Bitlis’te silah kaçakçılığı operasyonu

Van ve Bitlis'te silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, bir antika tabanca, 2 tüfek, 64 fişek, silah parçaları, av bıçağı, matkap, çekiç, mengene, testere, telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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