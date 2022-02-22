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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da  DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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