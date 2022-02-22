KDV indirimi sonrası CHP belediyeleri zam peşine düştü! İzmir’de suya yüzde 30 zam

"Bugün iktidar partisi, bu enerji fiyat artışlarından dolayı vatandaşın en az mağduriyet yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bugün elimizde İZSU Genel Müdürlüğünün çalışması var. En büyük girdi maliyet elektrik. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir şey yapmış, enerji alım ihalesine çıkmış. Neredeyse ilgili firmadan maliyetin altında bir enerji alımı yapmış. Bu yıl ocak ayında ihaleye çıkılmamış, enerji alımı yapılmamış. Ocak ayının neredeyse 20 gününü en yüksek tarifeden aldınız, 2,11 zammı otomatiğe bağladınız. Her ay otomatik olarak zam yapacaksınız. Elektrik hesaplarınız ortada. Bu hesaplar doğru değil. 800 milyon sizin elektrik tüketiminiz değil. Geçen yıl yaptığınız doğruyu bu yıl yapmadınız. Bunun bedelini İzmirliye ödetiyorsunuz. İhaleye çıkıp ucuz enerji almamışsınız."

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de karara tepki göstererek, zammın yapılmaması gerektiğini dile getirdi.