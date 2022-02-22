KDV indirimi sonrası CHP belediyeleri zam peşine düştü! İzmir'de suya yüzde 30 zam
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KDV indirimine gidilirken CHP'li belediye peş peşe zam açıkladı. İzmir'de suya yüzde 30 zam yapılırken, AK Parti ve MHP'den sert tepki geldi. Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.
İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, 1 Mart 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu kabul edildi.
Yeni tarifeye göre, artış oranı bazı abone türleri hariç yüzde 30 oldu. Özellikle sosyal yardım kapsamındaki dar gelirli aileler, şehit aileleri ve gazilere belirlenecek oranda "insani su kullanım hakkı" çerçevesinde ücretsiz su verilmesine ilişkin düzenleme getirildi.
Alınan kararla konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9,83 lira, 11-20 metreküp suyun fiyatı 11,70 lira, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 21,89 lira olarak belirlendi.
Konut dışı aboneliklerde ise kademeli tarife sistemine geçilirken, birinci kademe tarifede herhangi bir fiyat artışı uygulanmayacak.
AK PARTİ VE MHP'DEN KARARA TEPKİ
Toplantıda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bugün tüm dünyada enerji piyasalarında ciddi bir sorun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün iktidar partisi, bu enerji fiyat artışlarından dolayı vatandaşın en az mağduriyet yaşaması için elinden geleni yapıyor. Bugün elimizde İZSU Genel Müdürlüğünün çalışması var. En büyük girdi maliyet elektrik. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru bir şey yapmış, enerji alım ihalesine çıkmış. Neredeyse ilgili firmadan maliyetin altında bir enerji alımı yapmış. Bu yıl ocak ayında ihaleye çıkılmamış, enerji alımı yapılmamış. Ocak ayının neredeyse 20 gününü en yüksek tarifeden aldınız, 2,11 zammı otomatiğe bağladınız. Her ay otomatik olarak zam yapacaksınız. Elektrik hesaplarınız ortada. Bu hesaplar doğru değil. 800 milyon sizin elektrik tüketiminiz değil. Geçen yıl yaptığınız doğruyu bu yıl yapmadınız. Bunun bedelini İzmirliye ödetiyorsunuz. İhaleye çıkıp ucuz enerji almamışsınız."
MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de karara tepki göstererek, zammın yapılmaması gerektiğini dile getirdi.
Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşenir Belediye Başkanı Soyer ise şunları söyledi:
"Oy çokluğu ile zam yapıyor olmamız hiçbirimiz için zafer değil. Hiçbirimiz bundan mutlu değiliz. İzmir'de vatandaşların suyu çok daha düşük bedellerle tüketmesini isteriz. Vazifemiz bu. Olabildiğince dar gelirli vatandaşları koruyacak düzenlemeler yapmaya çalıştık ama sevinerek kutlayacağımız bir durum değil. Dilerim İzmirlilere çok daha düşük bedellerle su üreteceğimiz günleri İzmir'de kurarız."
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