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Son dakika: İstanbul ve Bursa'da 22 DEAŞ şüphelisi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: İstanbul ve Bursa’da 22 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul ve Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Emniyet ekiplerinin operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. Yavuz Selim Binici adına kayıtlı bulunan banka hesapları ile alakalı olarak MASAK tarafından rapor düzenlendi.

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