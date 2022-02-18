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Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 adrese baskın: 13 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 15 adrese baskın: 13 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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