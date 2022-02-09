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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş tarihlerde örgüt içinde faaliyette bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

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