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Son dakika: Ankara merkezli 25 ilde dev FETÖ operasyonu! 77 kişi hakkında gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Son dakika: Ankara merkezli 25 ilde dev FETÖ operasyonu! 77 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Adalet teşkilatı içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına irtibatlı oldukları tespit edilen, toplam 76 şüpheli hakkında Ankara merkezli 25 ilde gözaltı kararı verdi.

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