Muhalefette yeni kriz! 6 parti toplandı HDP tek tek tehdit etti: Bir gün herkes muhtaç olacak
Cumhur İttifakı'na karşı her türlü yolu deneyen Millet İttifakı'nda krizler bitmek bilmiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisinin toplanması hiçe sayılan HDP'yi rahatsız etti. HDP Eş Genel Başkanları Perevin Buldan ve Mithat Sancar peş peşe tepki açıklamalarında bulundu. CHP baştan olmak üzere toplantıdaki genel başkanları hedef alan Buldan, "Bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler" şeklinde konuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, "Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." dedi.
Buldan, dün 6 siyasi partinin genel başkanlarının bir araya geldiğini hatırlattı. Bu toplantının ardından sosyal medyada adeta kıyametin koptuğunu kaydeden Buldan, "Niye bu altılının içerisinde HDP yok' diye soranlar oldu. Bizi tanımayanları biz hiç tanımıyoruz, bu da böyle bilinsin. Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz." diye konuştu.
Kendi yollarında yürümeye devam edeceklerini belirten Buldan, şunları söyledi:
"O altı siyasi partinin içerisinde bir tanesini ayırın, diğerlerinin oy toplamı HDP'nin yarısı bile etmez. İşte bunun için hiç oralı olmanıza gerek yok. Biz kendi yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuz üçüncü yoldur ve bu üçüncü yola bir gün herkes muhtaç olacak, bir gün herkes mecbur olacak, bir gün herkes bizimle görüşmek için yanımıza gelecekler, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler, bundan hiç kimsenin kuşkusu ve şüphesi olmasın."
MİTHAT SANCAR DA RESTİ ÇEKTİ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 4. Olağan İlçe Kongresi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP başta olmak üzere toplanan parti liderlerini hedef alan Sancar, "Bugün 6 muhalefet partisinin başkanları bir araya geliyor, gelsinler çok iyi yapıyorlar. Diyalog, görüşme, tartışma iyidir. Ama HDP'yi yok sayan, bu diyalogda HDP'yle ilişki kurmayı HDP'yle müzakere yürütmeyi planına koymayan bir anlayışın Türkiye'ye nasıl bir gelecek vadettiğini de açıklaması gerekiyor. HDP'yle diyalog içinde olmak, mutabakat aramak şarttır. Kim ki HDP'yi düşmanlaştırır onun AKP ve MHP'den farkı yoktur. HDP'ye düşmanca yaklaşan herhangi bir partinin Türkiye'de kendini muhalefet gücü saymaya da hakkı yoktur." şeklinde konuştu.
HÜDA KAYA VE HASİP KAPLAN'DAN SERT TEPKİ
6 muhalefet liderinin tarihi zirvesine HDP adına tepki gösteren bir başka isimse eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan oldu. Twitter hesabından birbirinden sert paylaşımlarda bulunan Kaplan, liderlerinin fotoğrafını önce "Kürt Düşmanı İttifak" notuyla sonra ise "90'ların Fotoğrafı gibi..!" diye paylaştı.
Sancar'ın ardından HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da toplantıya "Kürtsüz bir ittifak olabilir ama milletin ittifakı olamaz. Yarınlar yalnızca Türk'ü değil, bütün Türkiye'yi kucaklayan, kurucu bir ortak iradenin olacak" sözleriyle tepki gösterdi.
6 PARTİ HDP'Yİ İÇLERİNE ALMADI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeği sona erdi.
Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.
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